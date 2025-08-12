明治時代中期から続く鹿児島県霧島市の妙見温泉では、記録的大雨で旅館に土砂が流れ込み、大量のキャンセルも起きています。 霧島市の山あいを流れる天降川流域の妙見温泉です。11の旅館やホテルが軒を連ねています。しかし、今回の記録的大雨で… （記者）「川沿いにある浴室です。浴槽にはまだ泥が溜まったままになっています。従業員がスコップを使って泥をかき出すなど復旧作業が続いています」 およそ140年の歴史のある妙