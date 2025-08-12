12日（火）夜は、東京都心は弱い雨が降っています。13日（水）は全国的に晴れるところが多くなりますが、大雨のあとは、再び猛暑となりそうです。予想最高気温です。前日より高くなるところが多いでしょう。熊本県・人吉と大分県・日田で37度、熊本と福岡県・久留米で36度まで上がるでしょう。記録的な大雨が降った、九州北部で猛烈な暑さとなりそうです。復旧作業中の熱中症に警戒してください。また、食中毒などにも注意が必要で