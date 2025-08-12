記録的な大雨から4日。大きな被害を受けた鹿児島県姶良市や霧島市では、厳しい暑さの中、復旧作業が続いています。熱中症や衛生面に心配の声も上がっています。 最高気温が30度を超える厳しい暑さとなった12日の県内。浸水被害を受けた姶良市平松の住宅街では復旧作業に追われていました。 こちらの住宅では床上およそ40センチまで浸水しました。ボランティアも加わり、たまった泥や水に浸かった畳や家具を外に運び出していまし