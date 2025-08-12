◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(12日、東京ドーム)中日のドラフト2位ルーキー・吉田聖弥投手が7回、プロ初のマウンドにあがりました。中日の先発・大野雄大投手は、巨人・岸田行倫選手の2ランを浴びるなど5回4失点で降板。続く6回のマウンドにあがった2番手・伊藤茉央投手は無失点で抑えます。続いて7回のマウンドにあがったのは吉田投手。これがプロ初登板となりました。この日のスタメンマスクは同じくルーキーの石伊雄太選手。