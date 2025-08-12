伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は3日目を迎えた。森且行（51＝川口）は11Rに登場。試走は中村雅人（3.58）に次ぐ、3.59を叩き出し、期待が高まった。スタートはまずまず決めたが、なかなか前をかわすには至らず、我慢の走りを強いられ3着。踏ん張ってはいるがエンジンがひと押し足りない感じが見る側にも伝わってきた。「力がないな。そして滑る。エンジン的なものかな。2着まで行きたかったな。リング