政府は、沖縄県・先島諸島の５市町村で住民らが有事の際に避難できるシェルターの整備計画をまとめた。台湾有事への危機感が高まる中、島外避難の余裕がない場合に地下などに安全な避難場所を確保する必要があるためで、２０２５年冬以降、順次工事を開始する。政府が、先島諸島の５市町村に財政支援して建設を進める。日本最西端で台湾から約１１０キロ・メートルの与那国町では、２８年春頃の完了を予定している。同町のシ