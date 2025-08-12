宝塚時代、苦楽を分け合った友にささげる積年の思い。事故から40年という節目の年に初めて御巣鷹の尾根を訪れた、俳優の黒木瞳さんです。俳優・黒木瞳さん：早く来たかったんですけども…。こんな本当に山の中で…「しんどかったんだろうな」と思います。1985年8月、お盆期間の混み合うさなか、524人もの乗客・乗員を乗せていたJAL123便が墜落。犠牲者520人は、単独の航空機事故としては、現在も航空史上最悪の数字です。慰霊式前