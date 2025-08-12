ポンドが堅調、英雇用統計に反応、全般的には米ＣＰＩ控えて小動き＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ポンドが堅調に推移している。日本時間午後３時に発表された一連の英雇用統計が雇用市場の底入れの兆しを示したと判断され、ポンド買いを誘った。ポンドは対ドル、対円、対ユーロなど各主要通貨に対して買われている。ポンドドルは1.34台前半から後半へ、ポンド円は199円付近から200円目前まで上昇。ユーロポ