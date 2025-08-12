フィギュアスケート女子の三原舞依（シスメックス）に?復活?の予感が漂っている。サマーカップ最終日（１２日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）のフリーでは２季前に演じた「Ｊｕｐｉｔｅｒ」を披露。細かなミスはありながらも、華麗なパフォーマンスで会場のファンを魅了した。１２７・７９点をマークし、合計１８８・７７点で３位とショートプログラム（ＳＰ）の５位から２つ順位を上げた。演技後には「今できることを出