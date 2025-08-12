新潟MF星雄次が右膝前十字靭帯損傷の重傷アルビレックス新潟は、7月31日のトレーニング中に負傷したMF星雄次が右膝前十字靭帯損傷の重傷だったことを8月12日に発表した。星は横浜F・マリノスの下部組織から法政大学を経て2015年に福島ユナイテッドに加入してプロ入り。神奈川大学を経て同じタイミングで福島に加入した一卵性双生児の星広太と、双子Jリーガーとしても話題になった。2021年から新潟でプレーする星はJ1昇格に貢