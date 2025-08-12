プロ野球のファームは12日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて6試合が行われた。巨人は楽天戦（ジャイアンツタウン）に5―3。先発・高橋が5回1安打1失点で3勝目（6敗）を挙げた。ヘルナンデスが3回の先制1号2ランなど2安打、オコエが7回の2号3ランなど2安打。山瀬が3安打。楽天先発・早川は8回108球を投げて9安打5失点で1敗目（1勝）。伊藤が4回の1号ソロなど2安打をマーク。西武はオイシックス戦（カーミ