エコノス [札証Ａ] が8月12日大引け後(20:20)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比3.9％減の4900万円に減り、4-9月期(上期)計画の1億2900万円に対する進捗率は38.0％にとどまり、5年平均の49.5％も下回った。 同時に、TOBに伴い、従来40円としていた今期の年間配当を見送る方針とした。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.8％→4.7％に悪化した。