¡ÖÇòÄá ¤×¤ë¤×¤ë¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È240ml¡×ÇòÄá¼òÂ¤¤Ï¡¢¡ÖÇòÄá ¤×¤ë¤×¤ë¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È240ml¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¤ò½ü¤¯¡£¼òÎàÈÎÇäÅ¹¤Î¤ß¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡Ë¤Ç8·î26Æü¤ËÀè¹ÔÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ËþÂ­´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë240ml¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤×¤ë¤×¤ë¡×¤Ï¡È¿¶¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡É¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¡É¡¢¡È°û¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤Î»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ª¼ò¤Î¥¼¥ê¡¼¡£¤Ò¤ó¤ä¤ê¤×¤ë