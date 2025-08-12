大雨から一転、今日(12日)は強い日差しが照り付ける中、被災地域では、住民が片付けに追われました。そうした中、熊本市は災害で出たごみの廃棄について、特別な対応を取っています。 【写真を見る】大雨から一夜明け、朝から掃除に追われ熊本市はごみ収集特別対応「有料の指定ゴミ袋でなくても可能」 記者「こちらは氾濫したとみられる井芹川です。付近の住人は一夜明け朝から泥かきなど片付けに追われています」 アパӦ