とろサーモン久保田かずのぶ（45）が、11日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）にMCとして出演。借金をする相手について言及した。この日のテーマは「借金地獄を味わった芸人の本音」。久保田は下積み時代に借金があったとし、「結局…全部返せたのは（M−1グランプリ2017）優勝してから」と告白した。「先輩とかに借りるようにしてた。絶対返さないといけない状況を作っていた。カードとかだ