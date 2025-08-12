今回、Ray WEB編集部はデリカシーがない男子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はある授業をひとりでとっています。そんななか授業でディスカッションをすることになり、焦るのですが……？十勝くんの失礼な「ブスだよね」発言に驚く主人公。このあと彼女はなんと返事をするのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：70もるライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】失礼すぎてドン引き...！たま