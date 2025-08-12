◇第107回全国高校野球選手権（甲子園）昨春のセンバツを制した健大高崎（群馬）、昨夏の甲子園を制した京都国際（京都）が13日に激突する。主戦だった2年生投手がいずれも3年生になって聖地に戻ってきた。健大高崎の最速158キロ右腕の石垣元気投手（3年）は、分厚い投手層のおかげで群馬大会はわずか2試合のみの登板。わずか5イニングながら無安打無失点。無四球の8奪三振と完ぺきな内容だった。昨夏の甲子園で2完封を飾