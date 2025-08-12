今年1月、JR長野駅前で男女3人が殺傷された事件で、逮捕・送検された47歳の容疑者の男の刑事責任能力を調べるための「鑑定留置」が12日に終わりました。検察は今後、起訴するかどうか判断します。刑事責任能力などを調べる鑑定留置が12日に終わり、長野中央警察署に移送された長野市の無職、矢口雄資容疑者（47）。事件は今年1月22日夜、JR長野駅前でバスを待っていた男女3人が刃物で次々と襲われ、長野市の丸山浩由さんが死亡、男