俳優セバスチャン・スタンが、『アンラッキー・セックスまたはイカれたポルノ』で知られるラドゥ・ジューデ監督による新作「フランケンシュタイン」映画に主演することが明らかになった。ジューデ監督は、10日にスイスで開催中のロカルノ映画祭で、ブラム・ストーカーの小説を原作とした新作『ドラキュラ』をプレミア上映。その場で、次回作としてメアリー・シェリーの古典小説『フラ