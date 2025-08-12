米労働省が2025年8月1日に発表した7月雇用統計の主な結果は、(1)非農業部門雇用者数7.3万人増、(2)失業率4.2%、(3)平均時給36.44ドル(前月比+0.3%、前年比+3.9%)という内容であった。 7月雇用統計まとめ○雇用者数7月の非農業部門雇用者数は前月比7.3万人増と市場予想の10.4万人増を下回った。業種別では、ヘルスケア(医療)で増加が続いた一方、製造業は3カ月連続で減少。政府部門も減少に転じた。なお、非農業部門雇用者数は前2カ