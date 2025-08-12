タレントのネイボール（35）が12日までにブログを更新。マクドナルドで「ハッピーセット」の購入者に配布していた「ポケモンカード」を、フリマアプリで購入したことを報告した。ネイボールは「昨日の朝メルカリを見たらマックとコラボしてる、ポケモンのプロモカードの全6種のセットがメルカリに売られてたので買いました!」と報告した。「そしたら、何と!?購入して1日後、突然、取引キャンセルの申請が届いた発送者のキャンセ