原宿系動画クリエーターのしなこ（29）が12日、東京・松屋銀座で、モンチッチ展の会見に登壇した。誕生50周年を記念して500種以上のモンチッチが展示されている。会見前には1つ1つ丁寧に鑑賞。感想を聞かれると「モンチッチのこれまでの歩み、全てが拝見できた。昭和、平成、令和とゾーンが分かれているところとか、すごく楽しくて見所がある」と話した。自身が思うモンチッチの一番の魅力は「何にでもなれること」。さまざまなコ