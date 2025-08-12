タレントまつきりな（28）が12日、インスタグラムを更新。近影を投稿した。7月3日、お笑いコンビ「コットン」きょん（37）との結婚と、妊娠を発表したまつきは「妊娠前のお洋服はギリギリになりました（妊娠後期突入）」とコメントし、おなかの大きくなった近影を投稿した。ノースリーブのミニ丈ワンピースを着用しており、おなかに両手を添えた姿を収めている。この姿にフォロワーからは「まつきちゃんのマタニティファッション素