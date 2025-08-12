小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人トリオが所属するオランダ1部NECナイメーヘン。9日に行われたエクセルシオールとの開幕戦では、小川が2ゴールを決めて、5-0の勝利を収めた。28歳の日本代表FW小川は、体調不良で欠場した塩貝に代わって先発すると活躍。特にアクロバティックなバイシクルシュートでのゴールは話題になった。また、21歳の佐野はフル出場で開幕戦白星に貢献している。オランダ各紙は日本人2人の活躍を讃えていた