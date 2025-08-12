上越市で毎年行われる戦国武将・上杉謙信をたたえる祭り「謙信公祭」がことしで100回目を迎えます。これを記念して謙信公が愛用したとされる太刀「山鳥毛」が、13日からの一般観覧を前に12日、報道陣に公開されました。しなやかな曲線を描き刃先が鋭く光る刀…上越市立歴史博物館で報道陣向けに公開されたのは、越後の戦国武将上杉謙信が愛用したとされる国宝「太刀・無銘一文字」です。刃文が華やかで美しく、山鳥の羽毛に例えら