能登半島地震で被害を受けた石川県の穴水郵便局で新店舗が完成し、12日から営業を開始しました。復興のシンボルとしての常設店舗です。地震の被害を受け、仮設店舗で営業を続けてきた穴水郵便局。元々の局舎があった場所から700メートル離れた仮設住宅団地のそばに新築の店舗が完成しました。開局セレモニーでは山本洋之郵便局長が「復興と再生に寄り添いながら使命を果たしたい」と挨拶し、テープカットでオープンを祝いました。