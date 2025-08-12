１２日午後１時ごろ、関西電力の大飯原発（福井県おおい町）の敷地内で小規模な火事が発生しました。すでに鎮火され、放射性物質の漏出などのおそれはないということです。関電や消防によりますと、１２日午後０時５０分すぎ、福井県おおい町にある関西電力の大飯原発の敷地内で火災報知器が作動しました。第２事務所の給水設備の下に敷設されていた電源コードが焼けたということで、火を確認してから数分後に職員が消火器で火を消