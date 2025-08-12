お笑い芸人・なかやまきんに君の会社から800万円をだまし取ったとして、元スタッフの男が逮捕されました。【映像】なかやまきんに君「信僕自身大変ショックを受けております」なかやまきんに君が代表を務める会社でマネージャー補佐をしていた飯尾雄一容疑者（51）は、去年、洋服の通販サイトの事業でお金が必要なので貸して欲しいとうその話をもちかけ、会社の資金800万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁により