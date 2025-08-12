歌手の岩崎宏美（66）が、生活感あふれる自宅のベッドルームでくつろぐ愛犬の様子を披露している。【映像】 生活感あふれる岩崎宏美の自宅（複数カット）これまでもInstagramで、ミニチュアダックスフントのシンバくんとトイプードルのモカちゃん、2匹の愛犬との生活の様子を発信してきた岩崎。自宅リビングの大きなソファの上で気持ちよさそうに眠る様子や、じゃれあっている動画なども公開していた。自宅のベッドルームでく