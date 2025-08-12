12日午後8時10分、福岡県と気象台は、北九州市、宗像市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、引き続き局地的な土砂災害が発生する場合もありますので、十分注意してください。＜解除された市区町村＞・北九州市・宗像市・芦屋町・水巻町・岡垣町・遠賀町