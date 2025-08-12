昨日（11日）夕方、「大雨特別警報」が解除された熊本県上天草市でも、徐々に被害が明らかになっています。 【写真を見る】泥や水が残った町／ガラスが割れ泥水が流れ込んだ体育館 昨日の上天草市松島町では、車が完全に水没している様子が確認されました。 一夜明け、今日（12日）午前10時頃、付近の国道324号では、水分を含んだ土や水が残った場所が多く見られます。 その隣の畑には泥水が溜まっていて、トラクターが