「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が12日、ブログを更新。大阪・関西万博へ対し、私見をつづった。「万博の子供招待、、、1回目、、2回目。いきなり勝手に吉村ハンがテレビで発表してさ、市町村には相談なしでしたよね。それも入場券だけが大阪府の負担。。残りの部分は市町村が負担。。保護者は自費、交通費は市町村が負担。。。バスでも1人5000円するのよ。。遠足にしたらえらい高くつくわよね」と言