◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１２日・東京ドーム）巨人が７回に追加点を奪った。中日の３番手、プロ初登板のドラフト２位左腕・吉田聖弥投手から、先頭の代打・増田陸内野手が四球で出塁。１死から佐々木俊輔外野手が一塁へバント安打を決め１死一、三塁とすると、泉口友汰内野手が中前適時打を放ち、５点目を挙げた。