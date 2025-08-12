１２日、試合でリターンする杉本梨沙。（成都＝新華社記者／李旭倫）【新華社成都8月12日】ワールドゲームズ成都大会は12日、スカッシュ女子シングルスのコンソレーション・プレート（順位決定戦）決勝が行われ、日本の杉本梨沙が中国の殷子媛（いん・しえん）を3-0で下した。１２日、試合でリターンする殷子媛。（成都＝新華社記者／李旭倫）１２日、試合でリターンする杉本梨沙。（成都＝新華社記者／李旭倫）１２日、試合でリ