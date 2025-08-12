◇MLB エンゼルス 7-4 ドジャース(日本時間12日、エンゼル・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手がエンゼルス戦で自己ワーストの6失点で黒星。試合後に、悔しさをにじませながら、この日の投球を振り返りました。山本投手は、この日の調子については「悪くはなかった」とつつも、4回2/3を投げ、6四死球と制球を乱し、不安定な内容。全体的に「少しずつのズレがどんどん自分を苦しめた」と話し、「リズムを掴んでいきたかったんで