西武の野村大樹内野手（24）が、戦列復帰へのステップを着実に歩み始めている。慢性的に痛みを抱えていた腰を7月30日に手術し、1週間後の8月6日に練習を再開。「（経過は）非常に順調です」と充実の表情を見せた。昨季途中にトレードでソフトバンクから西武に加入。オフから「これで駄目なら後悔はない」とトレーニングを重ね、開幕1軍入りしたが、13試合の出場で打率1割7分1厘と結果を残せずに5月8日に出場選手登録を抹消され