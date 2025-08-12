上野村の「御巣鷹の尾根」の麓にある慰霊の園では12日夕方から追悼慰霊式が営まれ、犠牲者を悼み空の安全を願いました。 午後６時から上野村の「慰霊の園」で行われた追悼慰霊式には、遺族をはじめ上野村や日本航空の関係者２２８人が参列しました。式では慰霊の園の運営を担う財団法人の理事長を務める上野村の黒澤村長などが追悼の言葉を述べました。 続いて、参列者が慰霊塔に花を手向けました。遺族が高齢化し、当時を知る日