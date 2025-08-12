警視庁が7月31日に暴力行為法違反容疑で逮捕した、渡辺尚人容疑者と南雲直哉容疑者。2人は2月6日、仲間らと風俗店の事務所に押しかけ「うちの組織、でかいのわかりますよね」、「命かけて刑務所に行くやつだっているし」などと、居合わせた店長らを脅した容疑を持たれているという。大手紙の社会部記者が解説する。「脅迫された風俗店のグループでは、6月に改正風営法が施行されることから、風俗店が女性の紹介料としてスカウト