【消防車のつくり方】業界最大手モリタホールディングス・兵庫県三田工場見学よく、”働くクルマ”という表現がありますが、これはトラックベース車両を使った様々な大型商用車を指します。いすゞ自動車によると、働くクルマの国内保有台数は、2025年3月末時点で400万4000台。これは乗用車の6205万6000台の15分の1の規模です。【画像】すげぇ！ これが「消防車の作り方」です（12枚）働くクルマのうち、「運ぶ」を担うトラッ