球団トップが直々の視察だ。大リーグ、メッツのデービッド・スターンズ編成本部長が、神宮でのヤクルト―DeNA戦を視察した。ネット裏のブースから熱視線。ヤクルトは村上宗隆内野手が今オフ、ポスティングシステムを利用しての大リーグ移籍を球団から容認されている。球団トップの視察は本気度の表れ。村上は2回に左中間への二塁打を放ってパワーを見せつけた。