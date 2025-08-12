１７歳の男子高校生がバイクで信号無視をし乗用車に衝突して男性をけがさせたとして危険運転致傷の疑いで逮捕されました。 １７歳の少年は１日、安佐南区八木でバイクを運転中、信号を無視し直進したところ対向から右折してきた乗用車に衝突。運転していた５０代の男性にけがをさせた疑いがもたれています。男性は首をねんざするなど全治１０日のけがをしました。 少年は警察の調べに対し「信号無視して交通事故を起こしたのは間