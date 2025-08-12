2025年で終戦から80年。シリーズでお伝えする「戦後80年つなぐ、つながる」です。旧ソ連軍によって57万人以上の日本人が連行され、強制労働を強いられたシベリア抑留。「戦争は後世の物笑いだ」。抑留者となった100歳の男性が次の世代へ記憶をつなごうとしています。 【写真を見る】シベリア抑留を語る加藤源一さん ＜加藤源一さん＞ 「どうぞ大当たりしますように」 ＜客＞ 「ありがとうございます。会長が選んでく