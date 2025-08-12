2025年8月11日未明、静岡市葵区の国道1号で男性がはねられて死亡したひき逃げ事件で警察は、8月12日、容疑者を逮捕しました。逮捕されたのは、61歳のタクシー運転手の男でした。 【写真を見る】静岡市の死亡ひき逃げでタクシー運転手（61）を逮捕＝静岡県警 ＜社会部 野田栞里記者＞ 「容疑者が運転していたタクシーです。目立った傷は見られませんが、車の右側前方で歩行者をはねたとみられるということです