◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（12日、東京ドーム）巨人の先発、森田駿哉投手はHonda鈴鹿で社会人野球を5年経験しています。今回、中5日で登板することについて聞いてみると「社会人だと中2日とかありましたよ」と笑ってみせるなど、余裕の表情。26歳のオールドルーキーとして巨人にドラフト指名された森田投手は、高校のU18日本代表で岡本和真選手や岸田行倫選手とともにプレー。岸田選手によりますと、「ちょっと不思議で面