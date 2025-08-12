（資料写真）神奈川県警保土ケ谷署は１２日、住居侵入と窃盗の疑いで、ベトナム国籍で住所不定、職業不詳の男（２２）を逮捕した。逮捕容疑は、氏名不詳者と共謀して３月７日午前９時３５分ごろから同日午後４時１０分ごろまでの間、横浜市保土ケ谷区の男性会社員（６９）方に侵入し、現金約２１万９千円と腕時計など１０点（計約６１万３千円相当）を盗んだ、としている。署によると、男は「私はやっていません」と供述、容