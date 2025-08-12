女優の山本舞香が12日までにインスタグラムを更新。雑誌の撮影からオフショットを披露すると、ファンから反響が集まった。【別カット】おみ足が美しすぎる山本舞香（ほか12枚）先日、金髪への大胆イメチェンが話題になった山本は「MAQUIA ONLINE」とつづり、美容誌「MAQUIA」（集英社）での撮影シーンを収めたオフショットをアップ。写真にはミニスカ衣装の彼女が見せるかわいい笑顔や美脚が写っている。コメント欄にはファ