上天草市は、大雨に伴う災害復旧作業で水道の使用量が増加したことから、明日以降の安定した水の供給を維持するため、上天草市内の一部地域で断水を実施すると発表しました。 現在、上天草市松島町合津と今泉地区を賄っている配水池の水位が低下しているということです。 対象地域と実施日時は以下の通りです。 ▼対象地域合津(樋合地区を除く)・今泉地域と阿村13区 ▼日時8月12日（火）午後10時～13日（水）午前5時