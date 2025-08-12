木村知事が冠水被害を受けた、トマト農家を訪れました。 【写真を見る】知事が被災地視察「とにかく打てる手をどんどん打っていく」熊本 八代市では、これから定植の時期を迎える、トマトやイチゴのほか、ショウガやイネにも被害が出ています。 木村知事「大変大きな被害があると、しっかり認識しました。八代市と県で連携して、とにかく打てる手をどんどん打っていく」 木村知事は、激甚災害の指定についても国に要望してい