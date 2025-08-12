2025年8月12日現在、和食レストラン「夢庵」では、お盆期間も使えるお得なクーポンを公式Xで公開しています。お得なクーポンは2種類何かとお出かけすることの多い夏休み期間に使えるクーポン2種が登場しています。・家族で楽しめるクーポンパパ・ママ必見の家族で楽しめるクーポンは4つ。「お子様うどんセット」は通常価格439円のところ219円。「山盛りポテトフライ（明太マヨ付き）」は通常価格659円のところ604円に。お父さんに