１０日に肺炎のため８１歳で死去したサッカー日本代表ＦＷ釜本邦茂さんの通夜が１２日、大阪府内で営まれた。喪主は長男の釜本達生さん。釜本さんは、１９６８年メキシコ市五輪で銅メダル獲得に貢献。同大会で得点王にも輝いた。国際Ａマッチ７５ゴールは日本史上歴代最多。現役時代は日本サッカーリーグ（ＪＳＬ）のヤンマーでプレーし、引退後はＧ大阪で監督を務めた。参列した日本サッカー協会・宮本恒靖会長は、「サッカ